انطلاق الاجتماع النيابي الحكومي لبحث تداعيات الأمطار

بدأ الاجتماع النيابي الحكومي في مجلس الأمة بحضور 31 نائبا و10 وزراء, لبحث تداعيات أزمة الامطار التي نزلت على الكويت خلال الايام السابقة وما ترتب عليها من مشاكل وغرق للشوارع وتحطم لمركبات .

وحضر إلي الاجتماع النائب الأول لرئيس لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح .

وعلى الجانب النيابي حضر الأجتماع كلا من

مبارك الحريص، أحمد الفضل، ناصر الدوسري، عيسى الكندري، عوده الرويعي، سعود الشويعر ، سعدون حماد، محمد الدلال، راكان النصف، خلف دميثير، خليل أبل، عسكر العنزي ، علي الدقباسي، صفاء الهاشم، محمد الهدية، فيصل الكندري، سعد الخنفور، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، ماجد المطيري، عبدالله فهاد، خليل الصالح، خالد الشطي، يوسف الفضالة .

والوزراء الحاضرون :

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، وزير الدفاع ناصر الصباح، وزير الصحة باسل الصباح، وزير النفط وزير الكهرباء بخيت الرشيدي، وزير الاعلام محمد الجبري، وزير الداخلية خالد الجراح، وزير المالية نايف الحجرف، وزيرة الإسكان جنان بو شهري، وزير الأشغال حسام الرومي، وزير التربية حامد العازمي