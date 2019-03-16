مواجهات بين “السترات الصفر” وقوات الامن في الاسبوع ال18 للتظاهرات

اندلعت مواجهات بين متظاهرون من (السترات الصفر) وقوات الامن الفرنسية اليوم السبت في احتجاجات الاسبوع ال18 على التوالي المناهضة لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأوقفت العشرات في باريس التي شهدت عمليات تخريب.

وقال التلفزيون الفرنسي الرسمي ان المتظاهرين القوا قنابل دخانية على عناصر الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وشهدت جادة شانزليزيه التي انتشرت فيها قوات الأمن بشكل مكثف أعمال نهب وسلب وتخريب وحالا من الفوضى.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع نهاية النقاش الوطني الكبير الذي أطلقه الرئيس ماكرون للاستماع إلى مطالب المحتجين وتقديم حلول سياسية.

ويأمل الناشطون في تظاهرات اليوم بجمع “فرنسا بكاملها في باريس” لتوجيه “إنذار نهائي” إلى الحكومة.