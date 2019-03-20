وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور الكويت في حل قضايا المنطقة

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاربعاء بدور الكويت الفعال في حل قضايا المنطقة.

وأعرب بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مستهل زيارته للبلاد عن تطلعه ان يحقق الحوار الاستراتيجي الثالث بين الكويت والولايات المتحدة أهدافه ويعزز التقدم حول العديد من القضايا مثل الدفاع والامن ومكافحة الارهاب وتعزيز التجارة والتعليم.

ولفت الى أن الكويت شريك قوي للولايات المتحدة في مكافحة الارهاب مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية.

وأشار الى ان بلاده تكثف الجهود لمنع التهديدات السيبرانية “وهي اخطار تهدد امننا وازدهار شعوبنا” مؤكدا ان بلاده ملتزمة بأمن الكويت.