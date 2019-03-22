نساء نيوزيلندا يرتدين الحجاب اليوم الجمعة تضامنا مع المسلمات بعد الحادث الإرهابي

قالت الدكتور غادة داود رئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا، إن نساء نيوزيلندا سوف يرتدين الحجاب اليوم الجمعة وذلك تضامنا مع النساء المسلمات بعد الحادث الذي وقع الجمعة الماضية.

وأضافت “داود” في تصريحات لـ”صدى البلد” أنه سوف تقام جنازة رسمية غدا بحضور العديد من المواطنين مختلفي الجنسيات تضامنا مع أهالي الضحايا لمواساتهم. وكانت التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أسر الشهداء المصريين الأربعة بحادث المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا، وهم “الشهيد منير سليمان 68 عامًا، والشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، والشهيد أشرف المرسي، والشهيد أشرف المصري”، وذلك بحضور القنصل المصري مينا باسيلي، ورئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا غادة داود، ونائب رئيس الجالية ميلاد مكاريوس.