الجارالله: إرسال وفد أمني كويتي متكامل إلى مصر للمشاركة بالتحقيقات في جريمة قتل المواطن الريش

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عزم الكويت إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن عملية القتل البشعة التي تعرض لها المواطن الكويتي خالد الريش في مصر وذلك للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث وخاصة ما يتصل منها بتقرير الطب الشرعي.

وأكد الجارالله في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الجمعة مواصلة الوزارة الالتزام بمتابعة الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المواطن الريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة بتاريخ 13 مارس الجاري وقد تابعت على الفور منذ تلقيها نبأ حادث مقتل المواطن الكويتي مع السلطات المصرية عبر سفارتها في القاهرة.

وأضاف أن السفارة شاركت في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية إلى أن تمكنت هذه السلطات مشكورة من سرعة إلقاء القبض على الجناة وباشرت بعد ذلك بإجراءات فحص الجثة تمهيدا لتقديم تقرير الطب الشرعي والذي تسلمته السفارة صباح اليوم الجمعة والذي ستتواصل تحقيقات السلطات المصرية في ضوئه.

وقال إنه استمرار لجهود متابعة الوزارة فقد استدعت صباح اليوم الجمعة سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة السفير طارق القوني وتم إبلاغه بأن السلطات الكويتية في الوقت الذي تثمن فيه دور وجهود السلطات المصرية في البحث عن الجناة والتي أسفرت عن سرعة اعتقالهم ‏فإن الوزارة تقدمت بابلاغ السفير القوني عن عزم الكويت إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن عملية القتل البشعة التي تعرض لها المواطن الكويتي وذلك للوقوف على ملابسات و تفاصيل الحادث وخاصة ما يتصل منها بتقرير الطب الشرعي.

وذكر الجارالله أنه في الوقت الذي تعرب فيه الكويت عن ثقتها بالسلطات القضائية المصرية فإنها تتوجه بالمناشدة لهذه السلطات بايقاع أقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة من المواطنين.