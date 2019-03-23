“مكافحة السرطان” الكويتي: جميع أدوية مرض السرطان متوفرة ولا يوجد نقص

أكدت مديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان التابع لوزارة الصحة الكويتية الدكتورة خلود العلي اليوم الجمعة أن جميع أدوية مرض السرطان متوفرة في المركز ولا يوجد أي نقص فيها.

ونفت الدكتورة العلي في تصريح صحفي ما تم نشره في احدى الصحف المحلية حول وجود نقص في الأدوية مؤكدة ان هذه المعلومات غير دقيقة وليس هناك نقص عام في ادوية السرطان.

واضافت “ان كان هناك نقص فهو في بعض الادوية المحدودة الخاصة وتم توفيرها بشكل عاجل خلال الاسبوع الماضي وعطلة نهاية الاسبوع بالتنسيق مع الوزارة وادارة المستودعات الطبية”.

واكدت حرص الوزارة والمركز على توفير الأدوية اللازمة للمواطنين حفاظا على سلامتهم وخطة علاجهم ووضع مخزون استراتيجي آمن لكل نوع تحسبا لأي طارئ معربة عن استغرابها لما أثير بهذا الشأن خاصة ان “المعلومات التي نشرتها أحدى الصحف اليوم غير دقيقة”.

ودعت العلي وسائل الاعلام الى “تحري الدقة في نقل المعلومة والرجوع الى المصادر الرسمية لاستسقاء المعلومة الصحيحة” مؤكدة ان ابواب المركز مفتوحة لأي استفسار وفي أي وقت.