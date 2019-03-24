الطبطبائي: نلتمس من صاحب السمو العفو عن المحكومين في قضية “دخول المجلس”

قال النائب السابق وليد الطبطبائي إننا نلتمس من صاحب السمو العفو عن المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة.

وغرد الطبطبائي عبر حسابه في تويتر قائلا : إلى أهل الكويت الكرام قيادة وشعبا كبارا وصغارا رجالا ونساء لعلكم تعلمون أن الاحكام الصادرة في قضية دخول المجلس هي الحبس 3سنوات على تهمة لم تحصل اطلاقا من ال 16 مدان وهي الاعتداء بالضرب على إثنين من حرس المجلس وأصلا قد تراجع الإثنان لاحقا عن الاتهام لذلك فنحن أبرياء من التهمة.

واضاف: لذا نلتمس من صاحب السمو حفظه الله وهو والد الجميع ورمز البلاد أن يتكرم بإصدار عفو خاص عن جميع المحكومين في قضية دخول المجلس لرفع الظلم الواقع عليهم وهذا ليس بغريب على سمو الأمير والذي وصلت أياديه البيضاء إلى شتى دول وشعوب العالم فكيف بأبنائه الذين يكنون له الاحترام والتقدير .