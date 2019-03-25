نائب وزير الخارجية الكويتي: نأسف لاعتراف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن أسفه لاعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية مشيرا إلى أنها خطوة مؤسفة “إذ كنا نتوقع ونتمنى أن تكون هناك خطوات تسهم في احتواء الاحتقان بالمنطقة”.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب مشاركته في حفل سفارة اليونان لدى البلاد بمناسبة عيدها الوطني إن هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلا.

وأكد أن الكويت تنظر لمرتفعات الجولان أنها أراض سورية مشددا على أن تلك الخطوة تأتي تجاوزا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 497 والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف سيحدث إخلالا بدور الولايات المتحدة الأمريكية كراع ووسيط لعملية السلام داعيا الأصدقاء في الولايات المتحدة إلى العودة عن هذه الخطوة التي ستثير تداعيات وردود فعل سلبية كبيرة.