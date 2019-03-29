أسبوع البدون الثقافي في الكويت

ضمن فعاليات ثقافية في الكويت، تنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة #البدون في الكويت.

و”البدون” في الكويت هم فئة عديمي الجنسية ولدوا وعاشوا في الكويت منذ عقود ولم يتم منحهم الجنسية الكويتية.

