أسبوع البدون الثقافي في الكويت

ضمن فعاليات ثقافية في الكويت، تنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة #البدون في الكويت.
و”البدون” في الكويت هم فئة عديمي الجنسية ولدوا وعاشوا في الكويت منذ عقود ولم يتم منحهم الجنسية الكويتية.
ضمن فعاليات ثقافية في الكويت، تنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة #البدون في الكويت.
و”البدون” في الكويت هم فئة عديمي الجنسية ولدوا وعاشوا في الكويت منذ عقود ولم يتم منحهم الجنسية الكويتية.
أضف تعليق