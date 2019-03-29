محليات

أسبوع البدون الثقافي في الكويت

منذ ساعة واحدة
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ضمن فعاليات ثقافية في الكويت، تنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة #البدون في الكويت.
و”البدون” في الكويت هم فئة عديمي الجنسية ولدوا وعاشوا في الكويت منذ عقود ولم يتم منحهم الجنسية الكويتية.

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