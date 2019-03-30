“أوامر الداخلية” تؤجل أسبوع البدون الثقافي

أعلنت اللجنة المنطمة لـ”أسبوع البدون الثقافي” أنه بناء على أوامر وزارة الداخلية للجهات المستضيفة بإلغاء فعاليات أسبوع البدون الثقافي تم تأجيل فعاليات وأنشطة الأسبوع الى إشعار آخر.

وقالت اللجنة في بيان صحفي : نؤكد على استمرارية دعمنا لكافة حقوق البدون وتمسكنا بحرية التعبير ، وإنما جاء هذا القرار تجنّبا لأي ضرر قد يمس الجهات المستضيفة.

وكردة فعل عبّر ناشطون ومثقفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من أوامر الداخلية واعتبروها تعدياً على حرية الرأي.

وتنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة البدون في الكويت.

وفيما يلي بعضا من ردود الأفعال المنتقدة لأوامر الداخلية:

أسبوع البدون الثقافي يستدعي تدخل الداخلية، إلى هذه الدرجة الندوات مزعجة في دولة الحريات؟ وإذا كانت الدولة على حق تجاه القضية؟ لم المنع؟ لم كل هذا الإنزعاج؟ https://t.co/2SxE9UL5XS — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) ٢٩ مارس ٢٠١٩

شهالمهزلة وين قاعدين احنا بالعراق أيام البعث!؟ يعني حتى الكلام والراي في اي قضية عامة ممنوع ينطرح ويتم مضايقة من يستضيف هذي الانشطة!! https://t.co/L4td5FI7L1 — يوسف حامد مالك الحمادي (@Y_BoHaza3) ٢٩ مارس ٢٠١٩

اسبوع ثقافي ممنوع بعد؟ https://t.co/nnTxtqWS1M — فهد الزواوي (@F_alzawawi) ٢٩ مارس ٢٠١٩

بات الحديث حول قضية #البدون من المُحرّمات! من المؤسف أنّ الكويت لم تعد كما عهدناها، ولن تعود كما عهدناها ما دام بيننا أناسٌ يُردّدون بسذاجة بأنّنا نعيش في "بلد الحريات"!

إلى مَن أزعجهم #أسبوع_البدون_الثقافي:

حرية التعبير التي لا تُزعجكم ليست إلا نفاقا أو ترفًا. https://t.co/UvOXfKdfpd — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) ٢٩ مارس ٢٠١٩

عندما تخاف السلطة من القلم !!

تزيد رغبة الشعب في البحث عن الحقيقة ودفع الظلم عن المظلومين. تذكرت فرجينيا وولف عندما قالت:

" أغلقوا مكتباتكم إذا رغبتم و لكن لا أبواب , لا أقفال , لا براغي تمكنكم من تقييد حرية فكري ."#اسبوع_البدون_الثقافي pic.twitter.com/WmCMBccrCF — لولوه المسعود (@Lulualmasood) ٢٩ مارس ٢٠١٩

بمُناسبة #اسبوع_البدون_الثقافي قرّرنا أنا و أصدقائي الفنّانين عمل هاشتاق نشارك فيه دعماً لأخوتنا المظلومين من فئة البدون، ندعوكم للمشاركة بفنكم (رسم، كتابة، موسيقى…الخ) تحت هذه التّغريدة و بهاشتاق #فنانون_يدعمون_الكويتيين_البدون

نتمنّى أن نرى دعمكم و كيف ألهمتكم هذه القضيّة🙏🏼 pic.twitter.com/aKxnz2gGbh — فاطمة المحميد⚡️ (@Toosha_mahmeed) ٢٩ مارس ٢٠١٩

أشعر بالخيبة، لطالما أشعرتني هذه القضية بالعجز، حتى ونحن نحاول التوضيح ونشر الوعي والمطالبة بحقوق إنسانية ضمن إطار ثقافي نُمنع ونُخذل.

إنهم لا يغلقون الأبواب فقط، بل يحولونها إلى جدران.#أسبوع_البدون_الثقافي — عائشة العبدالله (@aishaalabdullah) ٢٩ مارس ٢٠١٩

يخافون أن يتعرف الشارع على القضية وتصل إلى الوجدان والضمائر.

لطالما كان صمت الشارع وعدم اكتراثه هو العامل الأكبر في تفاقم القضية واستمرارها لهذا اليوم!#اسبوع_البدون_الثقافي pic.twitter.com/XhI4xnFDID — Zahra AlQattan 🇰🇼 (@ZahraAlQ_) ٢٩ مارس ٢٠١٩

#اسبوع_البدون_الثقافي

منع وزارة الداخلية للفعالية تعدي على حرية الرأي

وقضية البدون في الكويت أصبحت تشكل رعب لدي السلطة ولاعزاء للديمقراطية‼️ — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) ٢٩ مارس ٢٠١٩

لأن الثقافة موقف .. لأن الثقافة توجع#أسبوع_البدون_الثقافي pic.twitter.com/tpsqR7zILj — محمد ماجد العتَّابي (@m_alattabi) ٢٩ مارس ٢٠١٩

حضرت اليوم مخفر الشويخ الصناعية مع الممثل القانوني لمكتبة تكوين بعد أن أرسلت قوة شرطة إلى المكتبة لاستدعائه وطلب منه توقيع تعهد بعدم إقامة ندوة د.فهد المطيري يوم الثلاثاء والتي هي إحدى فعاليات #أسبوع_البدون_الثقافي .. وللتو صدر هذا البيان من الجهات المنظمة pic.twitter.com/z1WhYbpAQP — علي العريان (@alaryan110) ٢٩ مارس ٢٠١٩

للأسف الشديد..

خبر يعتصر القلب حين نرى سقف الحريات كيف قارب القاع..

الداخلية تلغي #أسبوع_البدون_الثقافي pic.twitter.com/AZzZhmSMTo — حسين المطوع (@h_almutawaa_7) ٢٩ مارس ٢٠١٩

سؤال للجميع

راح تخلون المنع يمر مرور الكرام؟#اسبوع_البدون_الثقافي — nawaf alhendal (@nowaf_alhendal) ٢٩ مارس ٢٠١٩

قد لا تكون لي إهتمامات ثقافية ..

لكن قضية البدون تعنيني انسانياً وحقوقياً ..

منع البشر من التعبير عن آراؤهم حول معاناة طالتهم أو طالت غيرهم أمر لا يتوائم مع سياسة بلد يتغنى بالحرية #أسبوع_البدون_الثقافي — عيسى السلمان بوحسن (@essa_alsalman) ٢٩ مارس ٢٠١٩

كانت الفكرة بأن نشارك هذه الأعمال بالتزامن مع #اسبوع_البدون_الثقافي ولكن عندما سمعنا عن إلغاء هذه الفعاليات قررنا بأن نسرع ونطلق هاشتاق #فنانون_يدعمون_الكويتيين_البدون وأن يكون لنا دور في هذه القضية عن طريق الفن فهو سلاحنا الذي نستطيع استخدامه بعدما ضاقت كل سبل التعبير.. شاركونا — فوّاز سالم الصالح 🇰🇼 (@Fawazalsaleh) ٢٩ مارس ٢٠١٩

نحرمهم من التعليم، و نحرمكم من ان تتثقفوا لمعرفة مشكلتهم…

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نعزلهم اجتماعيا و عمليا…

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و الآن نعزلهم عن أذهانكم…

و نعزل ذكرهم عن أسماعكم

.#اسبوع_البدون_الثقافي pic.twitter.com/HXlxYkOPZG — د. يوسف شمس الدين (@YAYshamsaldeen) ٢٩ مارس ٢٠١٩