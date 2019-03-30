محليات

“أوامر الداخلية” تؤجل أسبوع البدون الثقافي

منذ ساعتين
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أعلنت اللجنة المنطمة لـ”أسبوع البدون الثقافي” أنه بناء على أوامر وزارة الداخلية للجهات المستضيفة بإلغاء فعاليات أسبوع البدون الثقافي تم تأجيل فعاليات وأنشطة الأسبوع الى إشعار آخر.

وقالت اللجنة في بيان صحفي : نؤكد على استمرارية دعمنا لكافة حقوق البدون وتمسكنا بحرية التعبير ، وإنما جاء هذا القرار تجنّبا لأي ضرر قد يمس الجهات المستضيفة.

وكردة فعل عبّر ناشطون ومثقفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من أوامر الداخلية واعتبروها تعدياً على حرية الرأي.

وتنظم عدد من المنصات والمكتبات والنوادي الثقافية محاضرات وأنشطة ثقافية مخصصة للحديث حول مشكلة البدون في الكويت.

وفيما يلي بعضا من ردود الأفعال المنتقدة لأوامر الداخلية:

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