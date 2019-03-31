“الصحة” الكويتية: تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات وفاة المشاري والحادثة لن تمر مرور الكرام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تشكيل لجنة عليا مؤلفة من استشاريين واختصاصيين لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد برجس المشاري الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي في مستشفى الجهراء لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود خطأ طبي.

ونقل بيان صحفي للوزارة مساء اليوم السبت عن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إعرابه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد المشاري راجيا من الله تعالى له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان مؤكدا أن حادثة الوفاة هذه لن تمر مرور الكرام وإذا ثبت أي تقصير من أي كان فستتم محاسبته.

وقال الشيخ باسل الصباح في البيان إنه تابع شخصيا ما يتعلق بهذا الحادث المؤسف منذ نمى إلى علمه وقوعه وأنه أوعز على الفور بتشكيل لجنة عليا للتحقيق لاتخاذ ما يلزم للوقوف على حادثة الوفاة وكشف ملابساتها.

وشدد على أن وزارة الصحة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تبين وجود خطأ طبي وعلى أنه لا تهاون أبدا فيما يتعلق بصحة المواطنين مجددا التأكيد على أن الحادث لن يمر مرور الكرام وأنه لا يقبل على الإطلاق حدوث مثل هذا الأمر وإذا أثبتت اللجنة في تحقيقاتها تقصير أي كان من المستشفى بوقوع حالة الوفاة فستتم معاقبته وتحويله إلى الجهات المعنية والقضاء لتتخذ العدالة مجراها.

من جانبه قال مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور أحمد الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه فور وفاة المواطن المشاري في مستشفى الجهراء يوم الخميس الماضي تم تشكيل لجنة تحقيق ورفع نتائجه إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الذي أوعز بتشكيل لجنة تحقيق عليا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأعرب الحسيني عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد المشاري وأكد رفض الوزارة لأي أخطاء طبية مشيرا إلى أنه للمحافظة على خصوصية الفقيد لن يتم الخوض بتفاصيل التحقيق حتى الانتهاء منه بشكل نهائي.