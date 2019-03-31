“لا لاستقدام أطباء مصريين”.. يتصاعد في “تويتر” الكويت

تصاعد هشتاق “لا لاستقدام أطباء مصريين” في الكويت، وذلك بعد تداول أخبار حول استقدام وزارة الصحة الكويتية دفعة جديدة من الأطباء المصريين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر المذكور وعلقوا عليه وتفاعلوا معه، وجاءت التعليقات ما بين الإشادة بالأطباء المصريين ومهارتهم العلمية، وذكر البعض مواقف شخصية حدثت معه مع طبيب أو طبيبة مصرية.

وعلى الجانب الآخر، جاءت تعليقات كثيرة تعتليها حدة الغضب الشديدة جراء هذه الخطوة، مشددين في الوقت ذاته على أولوية التعاقد مع أطباء كويتيين أو جلب أطباء من الهند أو حتى جلب أطباء غربيين.

ورأى أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذا «الهاشتاق» بمثابة «فتنة» ومثيرًا للجدل، مؤكدًا على أن الأطباء المصريين يعملون في كثير من المستشفيات والمستوصفات وغيرها من الأماكن المهمة. وعلى النقيض، هاجم مغرد الأطباء المصريين، وأكد رفضه استقدام أطباء من مصر وتحت أي مبرر أو عذر، مشددًا على ضرورة التعاقد مع الكفاءات الوطنية الكويتية.