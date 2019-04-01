ولي العهد السعودي يدشن أول طائرة تدريب نفاثة جمعت محليا

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاحد أول طائرة تدريب نفاثة من طراز (هوك) تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها بأيادي سعودية وذلك في قاعدة (الملك عبدالعزيز الجوية) بالقطاع الشرقي بالمملكة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية (واس) فقد اطلع ولي العهد السعودي على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة (هوك) “من قبل الشباب السعودي والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع واختبار قبول الطائرة بعد الطيران”.

و تأتي هذه الخطوة في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تعد أحد أهم أهداف رؤية 2030.