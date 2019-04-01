“التأمينات” الكويتية: فترة تقديم طلب صرف 7 معاشات تقاعدية “مفتوحة” وتكون لمرة واحدة

قالت مديرة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية فاطمة الناصر اليوم الاثنين إن فترة التقديم على طلب صرف سبعة معاشات تقاعدية “مفتوحة” بشرط أن يكون التقديم لمرة واحدة.

وأوضحت الناصر في تصريح صحفي أنه على سبيل المثال “إذا كان معاش المتقاعد ألف دينار ويحصل على سبع آلاف دينار يستقطع من معاشه 250 دينارا لتسديها لمدة 28 شهرا ويمكن تقسيم الطلب على مرتين الأولى 4 آلاف دينار على أن تسدد بمدة 16 شهرا والثانية 3 آلاف دينار على أن تسدد خلال 12 شهرا”.

وأشارت إلى أن (التأمينات) تعاملت مع أكثر من 5 آلاف طلب صرف سبعة معاشات تقاعدية مقدمة اليوم مؤكدة أن المؤسسة قبلت كافة الطلبات المقدمة.

ولفتت إلى أن الطلبات تضمنت ألف طلب تم تقديمها عبر خدمة (أونلاين) دون مراجعة مقرات المؤسسة إذ سيتم ايداع المبالغ في حسابات المستفيدين خلال يومي عمل.

وبينت أنه على الراغبين في الاستفادة من تلك الميزة التقدم لها (أونلاين) من أماكنهم دون الحاجة لمراجعة المؤسسة موضحة أن المؤسسة تعمل لمدة شهر على فترتين للتسهيل على المراجعين الذين يمكنهم الاستفادة من تلك الميزة خلال بأي وقت.

وذكرت أن المؤسسة مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمراجعين خلال أوقات الدوام بما فيها المعاشات المقدمة فيما تعمل على تقديم خدمات السبعة معاشات المقدمة في المبنى الرئيسي وكافة الفروع خلال الفترة الصباحية.

وأضافت أن تلك الخدمة تقدم أيضا في الفترة المسائية من الساعة 5 إلى 8 مساء في المبنى الرئيسي وفرع جنوب السرة فقط.

وأفادت بأنه يمكن طلب صرف سبعة معاشات تقاعدية مقدمة عبر الخدمة الالكترونية بشرط أن يكون رقم الهاتف النقال مسجلا لدى المؤسسة وذلك بالضغط على الرابط التالي: (https://eservice.pifss.gov.kw/).