بعد إهانته لجدها… حفيدة موسوليني تشتم جيم كاري

هاجمت حفيدة الزعيم الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير، جيم كاري، بعدما سخر من جدها. وشارك كاري عبر حسابه على “تويتر”، صورة كاريكاتيرية لموسوليني وعشيقته، كلارا بيتاتشي، وهما معلقان في ميدان ميلانيز، بعد أن تم إعدامهما في عام 1945. وغرد جيم كاري على الصورة ساخرا: “إذا كنتم تتساءلون عن مصير من ينتهج الفاشية، فاسألوا بينيتو موسوليني وعشيقته كلارا”. وفي المقابل، لم تصمت أليساندرا موسوليني، حفيدة الزعيم الراحل على إهانة جيم كاري لجدها، أمس الأحد، وردت عليه: “أنت وغد”.

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) ٣١ مارس ٢٠١٩

وموسوليني عضوة في البرلمان الأوروبي، وعارضة سابقة لمجلة “بلاي بوي”، وهي سياسية يمينية متطرفة مازالت تدافع عن حفيدها منذ سنوات.

alessandra mussolini is very possibly descended from the fish-people from shadow over innsmouth pic.twitter.com/GvGH9WMEnO — ghoul (@MyTeethFellOut) ٣١ مارس ٢٠١٩

وسارع العديد من متابعي جيم كاري على “تويتر”، بالدفاع عنه، إذ قال أحدهم لحفيدة موسوليني “أن جده قاتل لتحرير أوروبا من أشخاص مثل جدها”، لترد عليه مستنكرة: “أترغب في أن تنال التصفيق”. وجيم كاري من أبرز نجوم هوليوود، ومن أشهر أفلامه الكوميدية “The Mask” و”Dumb & Dumber”، ومن المعروف مهاجمته عبر حسابه على “تويتر”، انتقاده الدائم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.