الولايات المتحدة تعلق تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بسبب إس-400 الروسية

تواصل الولايات المتحدة ضغطها على أنقرة لثنيها عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400، وذلك بإعلانها تعليق تسليمها مقاتلات إف-35 الأمريكية، “بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم” المنظومة المذكورة.

يواصل موضوع منظومة الدفاع الروسية إس-400 تسميم العلاقات التركية الأمريكية، حيث قررت واشنطن تعليق تسليم أنقرة مقاتلات إف-35، واشترطت لأجل ذلك تعليق شراء هذه المنظمة.

وقال متحدث باسم البنتاغون “بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا”. وأضاف “حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة”.

وتابع المتحدث “الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة إس-400. هذا يعرّض للخطر استمرار مشاركة تركيا في برنامج إف-35”.

وقال: “نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تواجهه شراكتنا المتعلقة بطائرات إف-35، لكن (وزارة الدفاع) تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة”.

وأكدت تركيا الجمعة إن الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، “مخالفة للقانون الدولي”، مضيفة أنها ستحترم الاتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا): “وقعنا اتفاقا مع روسيا، وهذا الاتفاق سار. ونحن حاليا بصدد مناقشة التسليم”.

وتابع تشاوش أوغلو “أن يعترض بلد ثالث (…)، فهذا مخالف للقانون الدولي”. وقال “يجب على الجميع أن يدرك أن عقلية ‘أريد هذا، أريد أن يحصل هذا الأمر على هذا النحو‘ لم تعد قائمة اليوم”.

ومنذ عدة أشهر، تسمم طلبية منظومة الدفاع الجوي إس-400 من قبل تركيا، والتي يجب أن يبدأ تسليمها في الصيف المقبل، العلاقات بين أنقرة وواشنطن، الحليفتان ضمن حلف شمال الأطلسي.