“البترول الوطنية”: السيطرة على حريق وحدة الكيروسين في مصفاة ميناء عبدالله

أكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع مساء أمس في وحدة إنتاج الكيروسين في مصفاة ميناء عبدالله.

وقال العيسى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن فرق الإطفاء في الشركة تعاملت مع الحريق فور حدوثه في الساعة 34:11 من مساء أمس وتطويق أي آثار جانبية للحادث مشيرا الى أنه لم تقع أي إصابة بين العاملين في الوحدة.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحريق وفق خطة الاستجابة للطوارئ وتم اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق الوحدة وعزل الخطوط المغذية لها وتخفيض معدلات الضغط فيها لافتا الى انه بعد السيطرة على الحريق تم تخفيض درجة الحادث من خطرة إلى عادية.

وافاد بأنه يجري حاليا تقييم حجم الأضرار والخسائر وسيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وأكد أن جميع الوحدات في مصفاة ميناء عبدالله لم تتأثر بالحريق وتعمل بكامل طاقتها وأن إمدادات المصفاة من الكيروسين لم تتأثر “وتتم تغطية كل احتياجات السوق المحلي عن طريق إمدادات أخرى في مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي كما لم تتأثر عمليات التصدير إطلاقا.