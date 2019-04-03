بلدية الكويت توقع عقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بالصليبخات ب ١,٥ مليون دينار

وقعت بلدية الكويت عقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بالصليبخات بقيمة تكاليف الخدمات والدراسات للمشروع تبلغ 53ر1 مليون دينار كويتي (نحو 5 ملايين دولار امريكي) على أن تكون مدة العقد الاستشاري للمشروع 16 شهرا.

وقال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن توقيع العقد تم مع المكتب العالمي (MGP CITY PLAN LTD) بالمشاركة مع مكتب (دار مستشارو الخليج).

وأضاف المنفوحي أن المشروع يشتمل على عدد من المكونات الرئيسية منها الطريق الساحلي بطول المشروع على غرار شارع الخليج العربي بحيث يتم ربطه بشبكة الطرق المحيطة بالمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بطول امتداده إذ يمتد من حدود المنطقة الحرة بالشويخ حتى جزيرة (ام النمل) بموقعه الذي سيحقق الاستفادة وسيحددها المكتب العالمي بعد الانتهاء من الدراسة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية والخدمات الترفيهية لهذا الموقع الحيوي.

وأكد سعي البلدية إلى تطوير الواجهة البحرية نظرا لاهميتها البيئية والاقتصادية والسياحية لشاطئ الصليبخات وموقعها المطل على منطقة (جون الكويت) لخلق متنفس للمناطق السكنية القائمة والجديدة وعمل مشاريع متنوعة ستحددها الدراسة بعد انتهاء العقد المبرم مع المكتب الاستشاري العالمي.