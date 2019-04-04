العموم البريطاني يقر تأجيل “بريكسيت” إلى ما بعد 12 أبريل

أقر مجلس العموم البريطاني اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل بريكسيت إلى ما بعد 12 أبريل لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال متحدث باسم الحكومة أمس الأربعاء: “نشعر بخيبة أمل لأن النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا”، مؤكدا على أنه: “سبق وأن حددت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، وقد سبق لنا أن سعينا إلى تمديد إضافي”.

ومن المقرر أن تجري حكومة المحافظين وحزب العمال المعارض مفاوضات جديدة اليوم الخميس غداة “المحادثات البناءة” التي أجرتها ماي مع زعيم الحزب جيريمي كوربن في محاولة للتوصل لتسوية بشأن “بريكسيت” تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق معه.

ورفض البرلمان البريطاني 3 مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وخرجت ماي يوم الثلاثاء الماضي من اجتماع استمر 7 ساعات مع وزرائها لتعلن أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا “قصيرا” لبريكسيت خلال قمة الاتحاد التي ستجري في 10 أبريل ببروكسل.