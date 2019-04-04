“المزيد من التأمل والدراسة” يرجئ حكم “غانم طالع” إلى أواخر ابريل

انعقدت صباح أمس الدائرة الثلاثية الثالثة في المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض للنطق بالحكم في قضية المواطن الكويتي غانم طالع وبحضور فريق الدفاع المحامي الكويتي أحمد هذال والمحامي السعودي د. سعود غندور بصفتهما وكيلين عنه.

وقال المحامي أحمد هذال أنه بعد حضورنا في التاريخ المحدد للنطق بالحكم في جلسة ٣ ابريل ٢٠١٩ الموافق ٢٧ رجب ١٤٤٠ هـ التقينا بأصحاب الفضيلة رئيس الدائرة الثلاثية الثالثة وأعضاء الهيئة الموقرين وأخبرونا بأنه بعد التأمل بهذه القضية ونظرًا لكونها تحتاج لمزيد من المداولة، فقد قرر رئيس وأعضاء الدائرة مراجعة دراستها للتوصل إلى حكم يتحرى الدقة، وقرروا رفع الجلسة مدة عشرين يوم لذلك وتم تحديد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣ ابريل ٢٠١٩ الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٠ هـ.

وذكر المحامي أحمد هذال أنه سبق وأن تم رفض طلب إخلاء سبيل موكلي استناداً إلى المادة الثانية عشر من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والتي تنص على أن الإفراج عن المتهم من اختصاص النائب العام، الأمر الذي دعاني إلى الطلب مجددا من الهيئة الموقرة بمخاطبة النائب العام إن كانت لا تمانع من إخلاء سبيل موكلي ، آملا موافقة النائب العام على ذلك.