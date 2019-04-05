عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 05 أبريل 2019

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5 أبريل، 2019
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فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية
منذ يوم واحد
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مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالانتصار على كارديف
منذ يوم واحد
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تلميحات زيدان تُعجل بنهاية قصة كورتوا الملكية
منذ يوم واحد
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بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي
منذ يوم واحد
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اقتصاد
مطار أتاتورك يودع آخر رحلاته التجارية ليلة الجمعة / السبت
منذ 11 ساعة
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وزير تركي: 5 ابريل الجاري موعد الانتقال لمطار اسطنبول الجديد
منذ يوم واحد
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مؤسسة التمويل الدولية: ارتفاع الدين العالمي بنحو 3 تريليونات دولار في 2018 مقابل 21 تريليون في 2017
منذ يومين
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أرامكو السعودية تكشف عن تراجع حاد لإنتاج حقل “غوار” العملاق
منذ يومين
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روسيا 2018
فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالانتصار على كارديف
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تلميحات زيدان تُعجل بنهاية قصة كورتوا الملكية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
مطار أتاتورك يودع آخر رحلاته التجارية ليلة الجمعة / السبت
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
وزير تركي: 5 ابريل الجاري موعد الانتقال لمطار اسطنبول الجديد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مؤسسة التمويل الدولية: ارتفاع الدين العالمي بنحو 3 تريليونات دولار في 2018 مقابل 21 تريليون في 2017
منذ يومين
أضف تعليق
أرامكو السعودية تكشف عن تراجع حاد لإنتاج حقل “غوار” العملاق
منذ يومين
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الرأي
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تحقيقات
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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رياضة
روسيا 2018
فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية
منذ يوم واحد
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مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالانتصار على كارديف
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تلميحات زيدان تُعجل بنهاية قصة كورتوا الملكية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
مطار أتاتورك يودع آخر رحلاته التجارية ليلة الجمعة / السبت
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
وزير تركي: 5 ابريل الجاري موعد الانتقال لمطار اسطنبول الجديد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مؤسسة التمويل الدولية: ارتفاع الدين العالمي بنحو 3 تريليونات دولار في 2018 مقابل 21 تريليون في 2017
منذ يومين
أضف تعليق
أرامكو السعودية تكشف عن تراجع حاد لإنتاج حقل “غوار” العملاق
منذ يومين
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الرأي
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“التعليم العالي”: مباني الجامعة في الخالدية ليست للتأجير
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منذ 16 ساعة
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 05 أبريل 2019
محرر المحليات
منذ ساعتين
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