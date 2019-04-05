“التعليم العالي”: مباني الجامعة في الخالدية ليست للتأجير

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي لـ«الجريدة»، أن مباني الجامعة، سواء التي بالخالدية أو غيرها، ستبقى تعمل ضمن إطار جامعة الكويت الحكومية، ولن يتم تأجيرها أو منحها إلى أي جامعة خاصة، حتى بعد تشغيل جامعة الشدادية.

وقالت المصادر لجريدة (الجريدة) إن مباني الجامعة الحكومية ستظل تعمل وفق طاقتها لاستقبال الطلبة في مختلف التخصصات الموجودة، إضافة إلى عمل الكليات التي من المتوقع تشغيلها مع بداية العام الدراسي المقبل (2020/2019) في جامعة الشدادية.

ولفت إلى أن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للبلدية، بشأن إمكانية تأجير مباني الجامعة في الخالدية للجامعات الخاصة، سيتم سحبها، لكونها صدرت من جهة غير مخوَّل لها التصرف بالمباني الحكومية أو بحث أمورها.

وأضافت المصادر أن وزارة التعليم العالي والجهات المختصة المسؤولة عن التعليم الأكاديمي في البلاد هي الجهات المخوَّل لها الحديث أو البحث في شؤون الجامعات الحكومية ومبانيها، مشيرة إلى وجود حرص شديد على أن تكون مباني الشدادية إضافة إلى جامعة الكويت، لتوفير أكبر عدد من المقاعد الدراسية للطلبة، والتوسع في التخصصات الموجودة حاليا بما يخدم توفير أفضل المخرجات لسوق العمل في البلاد.