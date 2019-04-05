الجسر الكويتي الإغاثي لإيران يبدأ بطائرة تحمل 40 طنا من المساعدات الإنسانية

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وصلت اليوم الجمعة اولى طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الى ايران محملة بمؤونة جمعية الهلال الاحمر الكويتية لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطقها أخيرا.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى طهران فلاح الحجرف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه بمبادرة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني حفظه الله ورعاه لبت دولة الكويت واجبها الانساني تجاه ايران بتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لمتضرري الفيضانات والسيول.

واضاف ان القيادة الايرانية قدمت شكرها لأمير الانسانية لسرعة تجاوب الكويت مع الكارثة التي اصابت بلادهم مثمنين هذا الدور وسبقها العديد من الدول لتقديم المساعدة العاجلة لايران التي تعتبر من اكبر المساعدات الخارجية التي قدمت لايران حتى الآن.

واوضح الحجرف ان الجانب الايراني اشاد بدور وزارة الخارجية الكويتية للتسهيلات التي قامت بها لانجاح مهمة الهلال الاحمر الكويتي ونظيره الايراني.

وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين تلك المعونات بالسرعة الممكنة بناء على امر من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني وذلك بسبب خطر السيول التي تجتاح ايران منذ 17 مارس الماضي واخلاء عدد من القرى في محافظة (خوزستان) جنوب غرب ايران.

بأمر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني انطلقت اليوم الجمعة أولى طائرات الجسر الإغاثي الكويتي متوجهة لإيران لتقديم العون لمتضرري سيول وفيضانات اجتاحت مناطق عدة فيها.

وتحمل هذه الطائرة نحو 40 طنا من المساعدات إضافة إلى فريق تطوعي كويتي يؤكد بأعماله النبيلة أن النبع الإنساني للكويت لا ينضب وستبقى ماؤه النقية تروي ظمأ المحتاجين في العالم دون تمييز بين شعب وآخر.