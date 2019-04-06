“السترات الصفراء” يتظاهرون قبيل اصدار تقرير “النقاش الوطني الكبير”

تظاهر الاف الاشخاص من (السترات الصفراء) اليوم السبت للاسبوع ال21 في جميع انحاء فرنسا قبيل اصدار تقرير (النقاش الوطني الكبير) والإعلان المرتقب عن قرارات جديدة في منتصف أبريل.

ويطالب المحتجون في مظاهرات اليوم بنظام ضريبي عادل وتحسين المستوى المعيشي وسط هتافات تدعو الى رحيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وانطلقت احتجاجات (السترات الصفراء) في باريس من ثلاث نقاط رئيسية أكبرها من ساحة الجمهورية تجاه منطقة (لاديفانس) في مسيرة مرخصة ووسط اجراءات امنية مشددة.

كما نزل المحتجون إلى شوارع عدة مدن فرنسية لإكمال مسيرة طويلة من المظاهرات اعتراضا على ما أسموه “السياسة الماكرونية”.

يذكر ان الرئيس الفرنسي اختتم الخميس في جزيرة (كورسيكا) جولات الحوار الوطني الكبير الذي أطلقه في منتصف يناير الماضي إثر ازمة “السترات الصفراء” لشرح سياساته للشعب الفرنسي وممثليه.

وبدأ ماكرون هذا الحوار الذي استغرق مئات الساعات على مدى 15 جولة عقب تظاهرات (السترات الصفراء) في نوفمبر الماضي احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي الذي انتخب في مايو 2017.