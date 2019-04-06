الكويت يتأهل للدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير بعد فوزه على السالمية

تأهل نادي الكويت اليوم السبت للدور نصف نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوزه على نظيره السالمية بركلات الترجيح بنتيجة (3 – 2) بعد تعادلهم بالشوطيين الاصلي والاضافي.

وأسفر نتائج الشوط الاول بالتعادل الايجابي بنتيجة (1 – 1) ليحتكم بعدها الفريقان للاشواط الاضافية التي لم تغير شيئا على النتيجة ليتجها بعدها لركلات الترجيح.

وبهذا الفوز التحق الكويت بالقادسية وخيطان اللذان تأهلا للدور نصف النهائي يوم امس بعد فوزهما على كاظمة والعربي.

وأسفرت قرعة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم 31 مارس الماضي عن مشاركة الكويت مباشرة في الدور ريع النهائي على اعتبار انه (حامل اللقب) في الموسم الماضي.