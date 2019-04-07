حزب “العدالة والتنمية” التركي يطلب اعادة فرز كامل الأصوات في اسطنبول

قدم حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا اليوم الأحد طلبا رسميا للجنة الانتخابات في مدينة إسطنبول بإعادة فرز الأصوات في جميع أقضية المدينة بالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس الماضي.

ونقلت وكالة (الاناضول) للأنباء عن مصدر في الحزب الحاكم قوله إن فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول قدم الطلب إلى لجنة الانتخابات في إسطنبول من أجل أن تتولى إيصال الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن مسؤولي الحزب في اسطنبول قدموا شخصيا الطلب الى لجنة الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم أكد نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز أن حزبه سيتقدم بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز الأصوات في جميع أقضية اسطنبول البالغ عددها 38 قضاء.

وأوضح ياووز في مؤتمر صحفي أن الفارق بين مرشح حزبه بن علي يلدرم ومنافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تقلص إلى 16442 صوتا بعد إعادة فرز 70 بالمئة من الأصوات الباطلة.

وأشار إلى حدوث مخالفات منظمة في فرز أصوات الناخبين باسطنبول مبينا أن هذه المخالفات تتعدى كونها أخطاء.

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية إلى تقدم إمام أوغلو على منافسه يلدرم لرئاسة بلدية اسطنبول في وقت قدم حزب العدالة والتنمية اعتراضات لإعادة فرز الأصوات.