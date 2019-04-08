الغبرا: “الإعلام” استدعت موزعين لأنهم باعوا كتابي “النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت”

أعلن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.شفيق الغبرا أن وزارة الإعلام استدعت ثلاثة موزعين في الكويت كانوا قد باعوا كتابه “النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت”.

وقال الغبرا عبر حسابه في “تويتر”:

‏مع كل أسف استدعت وزارة الإعلام ثلاثة موزعين كويتيين مثل مكتبتي “آفاق” و”تكوين” لانهم باعوا كتابي النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت. في هذا ضرر للموزع الكويتي وتدخل في حرية المعرفة، ولقد اثار الكتاب جدلا وهذا هو المطلوب، أما المنع فيفرض وصاية على الناس.

وأضاف الغبرا: الفصول التي اثارت الجدل هامة لمعرفة الحقبة، وهذه الفصول سبق لي نشرها في كتاب من تداعيات احتلال الكويت وسبق للإعلام إجازته عام ١٩٩٥.

وأكد الغبرا قائلا: أرسلت لي وزارة الإعلام ٢٠٠ نسخة للعاصمة الأمريكية أثناء عملي رئيسا للمكتب الإعلامي الكويتي. كما أهديت نسخة للشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد رحمهما الله.

وأردف الغبرا قائلاً: ‏لم أكن أعرف أن مؤسسة الإعلام في الكويت تراجعت لهذا الحد، فما أجازته عام ١٩٩٥ ضاق بها عام ٢٠١٩، هذا التراجع يثير أسئلة حول الرقابة، لقد باع كتابي أكثر من أي كتاب، وسندخل في الطبعة الثانية قريبا، لقد تحول الكتاب لكتاب رقمي يمكن إنزاله على الايباد، ما معنى الرقابة في الزمن الرقمي؟!

مع كل إسف استدعت استدعت وزارة الإعلام ثلاثة موزعين كويتيين مثل مكتبتي آفاق وتكوين لانهم باعوا كتابي النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت. في هذا ضرر للموزع الكويتي وتدخل في حرية المعرفة. لقد اثار الكتاب جدلا وهذا هو المطلوب. أما المنع فيفرض وصاية على الناس — Shafeeq Ghabra (@ShafeeqGhabra) ٨ أبريل ٢٠١٩

الفصول التي اثارت الجدل هامه لمعرفه الحقبة. هذه الفصول سبق لي نشرها في كتاب من تداعيات احتلال الكويت وسبق للإعلام إجازته عام ١٩٩٥. أرسلت لي وزارة الإعلام ٢٠٠ نسخة للعاصمة الأمريكية اثناء عملي رئيسا للمكتب الإعلامي الكويتي. كما أهديت نسخة للشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد رحمهما الله — Shafeeq Ghabra (@ShafeeqGhabra) ٨ أبريل ٢٠١٩