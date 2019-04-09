دوري الأبطال.. أمسية أوروبية بنكهة إنجليزية

ستكون مباراتا ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء أمسية إنجليزية بامتياز، حين يحل مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ ضيفا على توتنهام بملعبه الجديد، في حين يواجه ليفربول المتصدر الحالي للدوري الممتاز ضيفه بورتو البرتغالي.

وسيحظى سيتي الذي يقارع على أربع جبهات (حسم واحدة حتى الآن بإحرازه كأس الرابطة الإنجليزية) بشرف أن يكون أول ضيف قاري على ملعب توتنهام الجديد، في أول لقاء بين الغريمين المحليين على الساحة الأوروبية.

وبعدما قلل لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين من شأن تأثير الملعب الجديد، قال مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا يوم الاثنين “هذه هي المباراة الثانية لسبيرز على ملعبهم، ونعرف ما سنواجهه”.

ويشكل الملعب الجديد لتوتنهام جرعة دعم كبيرة، حيث قال لاعب الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين -الذي سجل الهدف الأول على الملعب الجديد ضد كريستال بالاس الأربعاء الماضي- في مؤتمر صحفي الاثنين إن الملعب يمنحه وزملاءه “حافزا قد لا يدركه لاعبو سيتي لأنهم دائما ما يلعبون على أرضهم. نحن بعيدون منذ نحو عامين عن ملعبنا”.

وأضاف “ما قمنا به خلال العامين الماضيين كان إيجابيا جدا وأعتقد أننا اشتقنا كثيرا لملعبنا، وربما يمكننا أن نظهر لهم مساء الغد ما الفارق بين ويمبلي (حيث خاض الفريق مبارياته في الأشهر الماضية) وملعبنا الجديد”.

كما أبرز مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو التأثير الإيجابي للملعب الجديد بقوله “سيكون الأمر مذهلا وصعبا على خصمنا، ويمكن أن يساعدنا على تقديم أداء بالطريقة التي نريدها”.

ويأمل غوارديولا أن يخرج منتصرا هذه المرة بعدما انتهى مشواره العام الماضي على يد ليفربول