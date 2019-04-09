اقتراح نيابي بقطع الكهرباء عن مقر القنصلية المصرية الجديد في منطقة السلام

قدم النائبان عبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة بقطع الكهرباء عن مقر القنصلية المصرية الجديد في منطقة السلام.

وبرر النائبان الاقتراح بأن القنصلية استأجرت عقارا مخصصا للسكن الخاص في منطقة السلام مما ترتب عليه ضرر بالغ على قاطني المنطقة.

وقال النائب عبدالله الكندري في تغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”: “تقدمت والزميل عبدالوهاب البابطين باقتراح برغبة لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام عملاً بقانون البلدية رقم 25 من القرار الوزاري 206/2009 الذي يخول لمدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية ومعاقبتها وإمهالها مده اقصاها اسبوعين للإخلاء.”