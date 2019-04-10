يوفنتوس يفلت من حصار أياكس بتعادل ثمين

تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

افتتح كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 45 من الشوط الأول، وعادل دافيد ناريس النتيجة لأياكس في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

أليجري، مدرب يوفنتوس، اعتمد على طريقة “4-3-3″، فلعب بكانسيلو وساندرو كظهيري الجنب الأيمن والأيسر بجانب قلبي الدفاع بونوتشي وروجاني، فيما لعب الثلاثي ماتويدي، بنتانكور وبيانيتش في منتصف الملعب، وتواجد بيرنارديسكي ورونالدو على الجناحين وماندزوكيتش مهاجم صريح.

أما إريك تين هاج، مدرب أصحاب الأرض فبدأ بطريقة “4-3-3″، فبدأ بفيلتمان، دي ليخت، بليند وتاليافيكو في خط الدفاع، فان دي بيك ودي يونج وشون في المنتصف، أمامهم ثلاثي الهجوم زياش وناريس على الأجنحة وتاديتش مهاجم صريح.

يوفنتوس دخل المباراة بضغط شديد على أياكس، أربك صفوفهم في الخمس الدقائق الأولى، حتى تمكن الفريق الهولندي من استعادة زمام المباراة، من خلال الاستحواذ على الكرة والتنوع في التمريرات القصيرة والعرضية في الملعب.

اعتماد أياكس الأول كان على التسديدات سواء من داخل المنطقة أو خارجها، والتي شكلت أكبر خطورة على مرمى يوفنتوس، فيما تراجع اليوفي بشكل كبير وحاول اللعب على سرعات لاعبية والهجمات المرتدة.

نفذ بيرنارديسكي أولى محاولات المباراة، بالدقيقة الثانية بعدما توغل من منتصف الملعب إلى الناحية اليسرى وسدد تصويبة قوية مرت فوق العارضة.

ورد حكيم زياش، جناح أياكس، بقذيفة صاروخية في الدقيقة 6، من خارج المنطقة، ارتطمت بالشباك الخارجية لتشيزني، حارس يوفنتوس.

وعاد زياش مجددًا بتسديدة يسارية في الدقيقة 12، بعد لمسة وتهيئة للكرة من قبل دوسان تاديتش على حدود منطقة الجزاء، إلا أن زياش سدد كرة صعيفة في منتصف المرمى وصلت سهلة لتشيزني.

وفي الدقيقة 18، كاد زياش أن يسجل هدفًا رائعًا بعد عدة لمسات داخل منطقة جزاء يوفنتوس، انتهت بتمريرة إلى زياش خارج المنطقة، الذي سدد التصويبة الثالثة له، ليتألق تشيزني ويبعدها ببراعة عن مرماه إلى ركنية.

وواصل أياكس محاولات الخطيرة على مرمى يوفنتوس، وهذه المرة أهدر فان دي بيك، فرصة محققة، بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد بجوار القائم الأيمن لتشيزني، في أخطر فرص النصف ساعة الأولى من المباراة.

وبالدقيقة 30، استغل رونالدو ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن، استقبلها مباشرة بتسديدة قوية بالقدم اليمنى، مرت بجوار المرمى.

وفشل تاليافيكو في متابعة عرضية مميزة من زياش من الناحية اليمنى إلى أقصى اليسار نحو تاليافيكو، الذي لم ينجح في السيطرة على الكرة والتسديد لتخرج إلى ركلة مرمى، بالدقيقة 35.

وبالدقيقة 37، جاءت أخطر فرص يوفنتوس، بعد عرضية من ماتويدي على رأس رونالدو، الذي هيأ الكرة إلى بيرنارديسكي، والذي سدد بدوره تصويبة قوية مرت بجوار قائم أونانا.

وتمكن رونالدو من تسجيل أولى أهداف اللقاء بالدقيقة 45، بعد انطلاقة سريعة من لاعبي يوفنتوس وصلت إلى كانسيلو، والذي مرر عرضية إلى رونالدو داخل المنطقة، ليسدد كرة رأسية في شباك أونانا.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، أحرز دافيد ناريس هدف التعادل لأياكس، بعد خطأ فادح من كانسيلو، استغله نيرس الذي خطف الكرة وتوغل داخل المنطقة وراوغ كانسيلو وسدد بالقدم اليمنى تصويبة رائعة على يسار تشيزني.

تاليافيكو ظهير أياكس، سدد صاروخ من الناحية اليسرى من خارج المنطقة بققدمه اليسرى، في كرة لامست الشباك الخارجية ليوفنتوس بالدقيقة 48.

وبالدقيقة 52، اعترض لاعبي يوفنتوس بعد سقوط بنتانكور داخل منطقة جزاء أياكس، مطالبين باحتساب ركلة جزاء، ليستعين الحكم بتقنية الفيديو ومن ثم يستكمل اللعب بدون أية أخطاء.

وحاول أياكس تنفيذ معظم هجماته في الناحية اليسرى، واليمنى ليوفنتوس والمتواجد بها كانسيلو، حيث استغل تين هاج، مدرب أياكس، الضعف الدفاعي للبرتغالي، ولعب المهاري ناريس بتلك الجهة.

وكاد البديل إيكيلينكامب، أن يضيف ثاني أهداف أياكس بالدقيقة 82، بعد لمسات سحرية بين لاعبي أصحاب الأرض بدأت بتمريرة من زياش إلى تاديتش على حدود المنطقة، ليمررها الأخير بدوره إلى إيكيلينكامب بالكعب، ليسدد الكرة ويتصدى المتألق تشيزني ويبعدها عن مرماه.

وتصدى القائم الأيسر لأونانا لتصويبة يسارية قوية من دوجلاس كوستا، بالدقيقة 84، ليمنع البيانكونيري من إحراز هدف التقدم.