تجمع المهنيين السودانيين: ما جرى هو انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا.

أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير ‏بياناً مشتركاً رداً على بيان عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير قالت فيه:

نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها … يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان.

إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون.

‏قوى إعلان الحرية والتغيير

‏١١ أبريل ٢٠١٩