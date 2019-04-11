سفارة السودان لدى الكويت تأسف للتصرف “غير اللائق” بتحطيم صورة البشير داخل مقرها

أعربت سفارة السودان لدى الكويت اليوم الخميس عن أسفها للتصرف “غير اللائق” الذي بدر من عضوي جاليتها داخل صالة الاستقبال التابعة لها وتمثل في تحطيم صورة رئيس بلادها السابق عمر البشير نافية صحة ما تم تداوله بأن الحادث قد وقع في مبنى سفارة الكويت لدى الخرطوم.

وثمنت السفارة السودانية في بيان صحفي مجهودات أجهزة الأمن الكويتية بتوفير الحماية الأمنية لمبنى بعثتها مناشدة مواطنيها بضرورة احترام الممتلكات العامة واحترام قوانين الدولة المضيفة.

ووفقا للبيان أبدت السفارة السودانية أسفها ل”التصرف غير اللائق” الذي بدر من عضوي جاليتها بالكويت بتحطيم صورة رئيس الجمهورية السابق عند توافدهم لمبناها وسماعهم نبأ إذاعة بيان قيادة القوات المسلحة السودانية.

وناشدت مواطنيها المقيمين في الكويت بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم المساس بمقدرات الشعب السوداني التي هي ملك للجميع واحترام قوانين الدولة المضيفة المنوط بها حماية البعثة الدبلوماسية.

وتقدمت ب”الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بدولة الكويت التي سارعت بتوفير حماية أمنية لمبنى البعثة السودانية إثر التطورات الأخيرة بالسودان” مؤكدة أن “الحادث لم يكن بمبنى السفارة الكويتية لدى الخرطوم كما ورد في التسجيل”.

وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا عوض بن عوف قد أعلن في وقت سابق اليوم عزل الرئيس عمر البشير واحتجازه في مكان آمن وتشكيل مجلس عسكري انتقالي وتعطيل العمل بالدستور كما أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

ويعتصم المتظاهرون منذ يوم السبت الماضي خارج مجمع يضم قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس البشير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصعيد للاحتجاجات التي اندلعت بشكل منتظم منذ 19 ديسمبر الماضي للمطالبة باسقاط النظام.