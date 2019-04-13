محليات

#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك هاشتاق متداول في الكويت

منذ دقيقة واحدة
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تفاعل مغردون مع ليل أمس مع هاشتاق بعنوان #اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك في إشارة الى اجراءات تم اتخاذها مؤخرا ضد عدد من فئة عديمي الجنسية في الكويت الذي يظلق عليهم مسمى (البدون).

الهاشتاق كان مليئا بالتغريدات التي تأسف لمثل هذه الاجراءات التي يقولون بأنه تم اتخاذها في محاولة لزيادة الضغط على هذه الفئة من أجل تحديد جنسية لهم.

واستغرب مغردون السِلطة المطلقة التي يملكها ما يسمى ب”الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” الذي يرأسه صالح الفضالة والتي عجز حتى أعضاء مجلس الأمة عن مواجهتها سواء في لجنة حقوق الانسان أو حتى تحت قبة عبدالله السالم.

وتساءل مغردون : النواب المنوط بهم مراقبة ومحاسبة الحكومة على أفعالها هل عدم إيجادهم لحل لهذه المشكلة الإنسانية أو على الأقل ايقاف اية اجراءات تعسفية ضد فئة البدون هل هو تخاذل منهم أم عجز عن مواجهة سُلطة مُطلقة يمتلكها الجهاز المركزي ورئيسه تجعله خارج إطار المحاسبة؟!!

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