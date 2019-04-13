اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك هاشتاق متداول في الكويت

تفاعل مغردون مع ليل أمس مع هاشتاق بعنوان #اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك في إشارة الى اجراءات تم اتخاذها مؤخرا ضد عدد من فئة عديمي الجنسية في الكويت الذي يظلق عليهم مسمى (البدون).

الهاشتاق كان مليئا بالتغريدات التي تأسف لمثل هذه الاجراءات التي يقولون بأنه تم اتخاذها في محاولة لزيادة الضغط على هذه الفئة من أجل تحديد جنسية لهم.

واستغرب مغردون السِلطة المطلقة التي يملكها ما يسمى ب”الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” الذي يرأسه صالح الفضالة والتي عجز حتى أعضاء مجلس الأمة عن مواجهتها سواء في لجنة حقوق الانسان أو حتى تحت قبة عبدالله السالم.

وتساءل مغردون : النواب المنوط بهم مراقبة ومحاسبة الحكومة على أفعالها هل عدم إيجادهم لحل لهذه المشكلة الإنسانية أو على الأقل ايقاف اية اجراءات تعسفية ضد فئة البدون هل هو تخاذل منهم أم عجز عن مواجهة سُلطة مُطلقة يمتلكها الجهاز المركزي ورئيسه تجعله خارج إطار المحاسبة؟!!

#اغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك

قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا … اتعض ياظالم الدنيا فانيه والظلم ظلمات يوم القيامه — شيخة البدون🇰🇼 (@sheikhalbedoon) ١٢ أبريل ٢٠١٩

إذا حلالك ماتقدر تسحبه وتعيش فيه وإنت حاطه بالبنك أمانه يعني عند الحاجة اروح أسرق عشان لقمة عيالي وأدبر إيجار البيت

لأني رافض أجدد بطاقة فيها جنسية وهمية وهي لاتعد إثبات شخصية!

مشايخنا الأفاضل في المذهبين أفتونا مأجورين في هذه الحاله السرقة تجوز؟#إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — AL sir بــهلول (@bahlool2018) ١٢ أبريل ٢٠١٩

بإختصار ،،

لجنة البدون تجبر البدون على الاعتراف بجنسيه اخرى و الا ما تستلم بطاقتك الجديده ،، زين انت طلع الاثباتات و وقف هالبدون عند حدهم ! ليش جبان و ظالم ! و ان ما استلمتها راح توقف كل حياتك و معاملاتك ،، #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — مهندس عمر (@omar_alshaher) ١٢ أبريل ٢٠١٩

اللهم انك العادل، اللهم ارنا عجائب قدرتك في كل من ظلمهم وسلب حقوقهم! #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — عمر عبدالله العتيبي (@oelotaibii) ١٢ أبريل ٢٠١٩

اهلا وسهلاً بكم في دولة الإنسانيه #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — فيصللل (@faisalmohsen_) ١٢ أبريل ٢٠١٩

قرار سافل من مسؤول حقير لايستحق اي احترام، حتى حلال الناس صار فرصة لإبتزازهم!#إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — بوساره (@BMD137) ١٢ أبريل ٢٠١٩

يحثون البدون على الجرائم #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك — الحمدالله على كل حال ♿️ (@alshlihmy) ١٢ أبريل ٢٠١٩

بطاقات بنوك الكويت تحمل علامة فيزا وماستركارد وتنتهي في اقصى مدة 5 سنوات اما سالفتهم مع ايقاف بطاقات البدون بداعي تحديث البيانات هذي من جيوبهم #إغلاق_حسابات_البدون_في_البنوك pic.twitter.com/zSAsmvroGL — Saleم (@ppl0a) ١٢ أبريل ٢٠١٩