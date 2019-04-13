محليات

محامون كويتيون يستنكرون منع المحامي القطري عبدالله الطاهر من دخول الكويت

سبر
منذ 9 دقائق
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انتقد محامون كويتيون بشدة قرار منع نائب رئيس جمعية المحامين القطرية المحامي عبدالله الطاهر من دخول الكويت، حيث كان مدعواً لحضور مؤتمر المبادئ الاساسية لمهنة المحاماة المنعقد في جمعية المحامين الكويتية.

من جهته قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان : تم منع الاستاذ عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرين والذي تم دعوته لحضور مؤتمر المبادئ الاساسيه لمهنة المحاماة المنعقد في جمعية المحامين الكويتية بعد ان وصل للكويت، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للمحامين والله عيب

وأضاف الشريان: ان جميعة المحامين الكويتية تستنكر منع المحامي عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرية من دخول الكويت لحضور مؤتمرها الدولي دون إبداء أسباب تذكر، مطالبة وزير الداخلية بتفسير ما حدث؛ لما في ذلك من مساسٍ بصورة الكويت اقليمياً ودولياً.

وأشار الشريان الى أن ضيوف الكويت خط احمر قائلاً ان على وزير الداخلية تبرير عدم دخول المحامي عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعلى مجلس الامة بحث ذلك والا سيكون لنا موقف من هذا النهج البوليسي ‏⁧.

وفي الاطار ذاته تفاعل عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين الكويتيين استنكاراً لما حدث مع المحامي القطري وفيما يلي بعض ردود الأفعال عبر موقع “تويتر”:

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