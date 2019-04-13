محامون كويتيون يستنكرون منع المحامي القطري عبدالله الطاهر من دخول الكويت

انتقد محامون كويتيون بشدة قرار منع نائب رئيس جمعية المحامين القطرية المحامي عبدالله الطاهر من دخول الكويت، حيث كان مدعواً لحضور مؤتمر المبادئ الاساسية لمهنة المحاماة المنعقد في جمعية المحامين الكويتية.

من جهته قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان : تم منع الاستاذ عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرين والذي تم دعوته لحضور مؤتمر المبادئ الاساسيه لمهنة المحاماة المنعقد في جمعية المحامين الكويتية بعد ان وصل للكويت، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للمحامين والله عيب

وأضاف الشريان: ان جميعة المحامين الكويتية تستنكر منع المحامي عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرية من دخول الكويت لحضور مؤتمرها الدولي دون إبداء أسباب تذكر، مطالبة وزير الداخلية بتفسير ما حدث؛ لما في ذلك من مساسٍ بصورة الكويت اقليمياً ودولياً.

وأشار الشريان الى أن ضيوف الكويت خط احمر قائلاً ان على وزير الداخلية تبرير عدم دخول المحامي عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعلى مجلس الامة بحث ذلك والا سيكون لنا موقف من هذا النهج البوليسي ‏⁧.

وفي الاطار ذاته تفاعل عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين الكويتيين استنكاراً لما حدث مع المحامي القطري وفيما يلي بعض ردود الأفعال عبر موقع “تويتر”:

نستنكر منع دخول الزميل المحامي عبدالله الطاهر @ataherlaw12 نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الى #الكويت اليوم وهو ممثلآ رسميا لها وبدعوه رسمية لحضور مؤتمر قانوني في الكويت ويجب معاملة الزملاء المحاميين في دول الخليج معاملة خاصة وذلك التزاماً بمبادئ جمعيات وهيئات المحامين فيها. — المحامي/حسن راشد العاطفي (@hasanalatefi2) ١٢ أبريل ٢٠١٩

على نواب المجلس سؤال وزير الداخلية حول الاسباب التي ادت لمنع رئيس جمعية المحامين القطرية الزميل عبدالله الطاهر من دخول الكويت للمشاركة في مؤتمر المبادئ الاساسية لمهنة المحاماة بمشاركة الاتحاد الدولي،،وماهو سنده القانوني في المنع#جمعية_المحامين_الكويتية — المحامي حمد الرومي (@botherar) ١٢ أبريل ٢٠١٩

تم منع الاستاذ عبدالله الطاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرين والذي تم دعوته لحضور مؤتمر المبادئ الاساسيه لمهنة المحاماة المنعقد في جمعية المحامين الكويتية بعد ان وصل للكويت ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للمحامين #جمعية_المحامين_الكويتية #وزير_الداخلية #مجلس_الوزراء — المحامي حمود الردعان (@lawyeralradaan) ١٢ أبريل ٢٠١٩

جمعية المحامين الكويتيه هي المسؤله عن متابعة موضوع منع نائب رئيس جمعية المحامين القطريه الاستاذ عبدالله طاهر المحامي من دخول الكويت كونه مدعو للمؤتمر وعليها ان تنهي موضوع منع دخوله للكويت وبأسرع وقت.#جمعية_المحامين_الكويتية — حمود الهاجري المحامي🇰🇼 (@alhajrilawyer) ١٢ أبريل ٢٠١٩

نستنكر بشدة منع نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الأخ الاستاذ: عبدالله الطاهر من دخول البلاد مالم يكن هناك مسبباً مقنعاً في منعه وحرية الرأي يجب ألا تتجزأ pic.twitter.com/z1xoSjCKX7 — Lawyer.Abdullah.ALBATHALI (@Law_ALbathali) ١٢ أبريل ٢٠١٩

خالد الجراح وزير الداخليه هل تقبل بما جرى في مطار الكويت ظهر اليوم بمنع ضيف من ضيوف جمعية المحامين الكويتيه وهو الاستاذ عبدالله طاهر المحامي نائب رئيس جمعية المحامين القطريه من دخول الكويت دون مبرر.#جمعية_المحامين_الكويتية — حمود الهاجري المحامي🇰🇼 (@alhajrilawyer) ١٢ أبريل ٢٠١٩