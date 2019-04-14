“التربية”: اختبارات الثانوية العامة تنطلق 19 مايو المقبل وتختتم في 30 منه

اعتمدت وزارة التربية اختبارات الفترة الدراسية الثانية «نهاية العام الدراسي لصفوف المرحلة الثانوية حيث تبدأ اختبارات الصف العاشر يوم 2 مايو المقبل بمادة الرياضيات وتنتهي في 16 منه باختبار اللغة العربية، أما الحادي عشر علمي فيبدأ في اختبار الفيزياء يوم 7 مايو، بينما الحادي عشر أدبي أول اختبار له مبادئ علم الجغرافيا والاقتصاد.
وبالنسبة لاختبارات الثاني عشر « الثانوية العامة « فستنطلق في 19 مايو للقسم العلمي بمادة الرياضيات والأدبي باختبار اللغة الفرنسية ويختتمها الأدبي يوم 30 مايو المقبل باختبار الإحصاء .
وفيما يتعلق باختبارات المعهد الديني فستنطلق في يوم 14 مايو باختبار مادة القرآن الكريم وينتهي يوم 30 من نفس الشهر بمادة التفسير.
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