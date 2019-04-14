“التربية”: اختبارات الثانوية العامة تنطلق 19 مايو المقبل وتختتم في 30 منه

اعتمدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬اختبارات‭ ‬الفترة‭ ‬الدراسية‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬لصفوف‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬اختبارات‭ ‬الصف‭ ‬العاشر‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬بمادة‭ ‬الرياضيات‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬منه‭ ‬باختبار‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬أما‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬علمي‭ ‬فيبدأ‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬الفيزياء‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬مايو،‭ ‬بينما‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬أدبي‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬له‭ ‬مبادئ‭ ‬علم‭ ‬الجغرافيا‭ ‬والاقتصاد‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لاختبارات‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬‮«‬‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬‭ ‬فستنطلق‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مايو‭ ‬للقسم‭ ‬العلمي‭ ‬بمادة‭ ‬الرياضيات‭ ‬والأدبي‭ ‬باختبار‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ويختتمها‭ ‬الأدبي‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬باختبار‭ ‬الإحصاء‭ .‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باختبارات‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬فستنطلق‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬مايو‭ ‬باختبار‭ ‬مادة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وينتهي‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬بمادة‭ ‬التفسير‭.‬