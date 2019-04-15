“نفط الكويت”: بدء انتاج النفط الثقيل بمنطقة جنوب الرتقة أغسطس المقبل

توقعت رئيس فريق التخطيط والمساندة للنفط الثقيل في شركة نفط الكويت فاطمة الكندري بدء انتاج النفط الثقيل بمشروع المرحلة الأولى لتطوير منطقة جنوب الرتقة في شهر أغسطس المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 11 ألف برميل يوميا.

وقالت الكندري في حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط اليوم الاثنين إن الانتاج المستهدف لهذا المشروع هو 60 ألف برميل يوميا بحلول يناير المقبل والمحافظة على هذا المعدل وفقا لاستراتيجية الشركة.

وأضافت أن تطوير النفط الثقيل في شمال الكويت يأتي ضمن استراتيجية 2040 لإنتاج النفط الثقيل موضحة أن هناك محاولات وتجارب سابقة للتعامل مع هذا النوع من النفط منذ عام 1979 حيث تم حفر أول بئر استكشافي في حقل جنوب الرتقة.

وحول استراتيجية 2040 لانتاج النفط الثقيل أوضحت الكندري أن المرحلة الأولى تستهدف انتاج 60 ألف برميل يوميا من جنوب الرتقة ونحو 15 ألف برميل من (أم النقا) خلال عام (2018-2019) في حين تهدف المرحلة الثانية إلى إنتاج 60 ألف برميل يوميا من جنوب الرتقة ونحو 50 ألف برميل من (أم النقا) في (2026 – 2017).

وذكرت أن المرحلة الثالثة ستكون في عام (2030 – 2031) وتستهدف انتاج 230 ألف برميل يوميا من (جنوب الرتقة) و 80 ألفا من (أم النقا) في حين تهدف المرحلة الرابعة إلى انتاج 325 ألف برميل من جنوب الرتقة و 80 الفا من (أم النقا).

وبينت أن المرحلة الخامسة والأخيرة تستهدف انتاج 430 ألف برميل من جنوب الرتقة وأم النقا.

وأفادت بأن عدد الآبار المطلوبة لتحقيق معدلات الإنتاج والحفاظ عليھا يبلغ 1518 موضحة أنه تم اعتماد حفر الآبار بنمط معين إذ تبلغ المسافة ما بين الآبار 140 مترا.

ولفتت الكندري الى أن المرحلة الأولى من مشروع انتاج النفط الثقيل تعتبر الأول من نوعها في تاريخ شركة نفط الكويت مبينة أن بداية ضخ البخار سيكون يوليو المقبل في حين ستكون بداية الانتاج في أغسطس المقبل.