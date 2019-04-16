البحرين : اسقاط الجنسية عن 138 شخصاً بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

صرح المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 16/04/2019 على 169 متهم بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة تسعة وستون متهم بالسجن المؤبد ، ومعاقبة تسعة وثلاثون متهم بالسجن لمدة عشر سنوات ، ومعاقبة ثلاثة وعشرون متهم بالسجن لمدة سبع سنوات ، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات ، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات ، وتغريم ستة وتسعين متهم منهم بمبلغ مائة الف دينار لكل منهم ، وأيضاً تغريم اثنا عشر متهم منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم ، وإلزاماحد المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثون دينار وثمانمائة فلس قيمة التلفيات ، كما أمرت بإسقاطالجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهم وبمصادرة المضبوطات ، وقضت ببراءة ثلاثين متهم، بحسب صحيفة «البحرينية».
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