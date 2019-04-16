البحرين : اسقاط الجنسية عن 138 شخصاً بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬البحريني‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الحمادي‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬16‭/‬04‭/‬2019‭ ‬على‭ ‬169‭ ‬متهم‭ ‬بجناية‭ ‬تأسيس‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬وإحداث‭ ‬تفجير‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والتدرب‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمتفجرات‭ ‬وحيازة‭ ‬وإحراز‭ ‬وصناعة‭ ‬واستعمال‭ ‬المواد‭ ‬المفرقعة‭ ‬والأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬وتمويل‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬ونقل‭ ‬واستلام‭ ‬وتسليم‭ ‬أموال‭ ‬خصصت‭ ‬لجماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬وإخفاء‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬والمتفجرات‭ ‬وإتلاف‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬لجهة‭ ‬حكومية‭ ‬وللغير‭ ‬بمعاقبة‭ ‬تسعة‭ ‬وستون‭ ‬متهم‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬تسعة‭ ‬وثلاثون‭ ‬متهم‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرون‭ ‬متهم‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬متهم‭ ‬واحد‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ومعاقبة‭ ‬سبعة‭ ‬متهمين‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬وتغريم‭ ‬ستة‭ ‬وتسعين‭ ‬متهم‭ ‬منهم‭ ‬بمبلغ‭ ‬مائة‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬،‭ ‬وأيضاً‭ ‬تغريم‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬متهم‭ ‬منهم‭ ‬مبلغ‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬،‭ ‬وإلزاماحد‭ ‬المتهمين‭ ‬بمبلغ‭ ‬مائتين‭ ‬وواحد‭ ‬وثلاثون‭ ‬دينار‭ ‬وثمانمائة‭ ‬فلس‭ ‬قيمة‭ ‬التلفيات‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بإسقاطالجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬وثمانية‭ ‬وثلاثين‭ ‬متهم‭ ‬وبمصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬،‭ ‬وقضت‭ ‬ببراءة‭ ‬ثلاثين‭ ‬متهم، بحسب صحيفة «البحرينية».