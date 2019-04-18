مجلس النواب العراقي يوافق بالإجماع على حظر لعبة “ببجي”

حظر مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بعد التصويت بالإجماع، اللعبة الإلكترونية «بابجي»، معتبراً أنها «تحرض على العنف»، في بلد أنهكته الحروب لسنوات عدة.

وأكدت اللجنة الإعلامية بالبرلمان العراقي في بيان لها، أن عملية الحظر جاءت «نظراً لتشكيل بعض الألعاب الإلكترونية، خصوصاً «بابجي» و«فورتنايت»، آثار سلبية على أمن وثقافة المجتمع العراقي»، مضيفه «والتهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات، وتهديدها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي».

وذكرت بعض وسائل الإعلام العراقية، أنها رصدت عدة حالات طلاق بسبب هذه الألعاب، فيما سبق لرجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، أن أصدر بيانا دعا فيه إلى حظر هذه الألعاب.