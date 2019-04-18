النائبان المطير وهايف يتقدمان بطلب استجواب للوزير أنس الصالح من 3 محاور

تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه ب”هدم دولة المؤسسات” فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان “ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع”.

أما المحور الثالث من الاستجواب فقد تطرق بحسب النائبين إلى “التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.