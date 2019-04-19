عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 19 أبريل 2019

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19 أبريل، 2019
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روسيا 2018
حكم إسباني “يفجر” مفاجأة قوية بشأن تأهل توتنهام لنصف نهائي أبطال أوروبا
منذ 16 ساعة
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ليفربول يعبر بورتو برباعية ويضرب موعدا مع برشلونة
منذ يوم واحد
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توتنهام يحول حلم جوارديولا لكابوس في ملحمة كروية فريدة
منذ يوم واحد
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تأهل ليفربول وتوتنهام هوتسبير لنصف نهائي دوري الأبطال
منذ يوم واحد
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منذ يوم واحد
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ارتفاع صافي أرباح NetFlix بنحو 19% في الربع الأول من 2019
منذ يومين
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السلع المستعملة.. تجارة تنتعش بقوة عالمياً
منذ 3 أيام
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رياضة
روسيا 2018
حكم إسباني “يفجر” مفاجأة قوية بشأن تأهل توتنهام لنصف نهائي أبطال أوروبا
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
ليفربول يعبر بورتو برباعية ويضرب موعدا مع برشلونة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
توتنهام يحول حلم جوارديولا لكابوس في ملحمة كروية فريدة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تأهل ليفربول وتوتنهام هوتسبير لنصف نهائي دوري الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
سهم سامسونغ يهبط 3.1% بسبب الشكاوى من شاشة غالاكسي فولد
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
بعد إقصائه من دوري الأبطال.. “يوفنتوس” يخسر 400 مليون يورو من قيمته السوقية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ارتفاع صافي أرباح NetFlix بنحو 19% في الربع الأول من 2019
منذ يومين
أضف تعليق
السلع المستعملة.. تجارة تنتعش بقوة عالمياً
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
حكم إسباني “يفجر” مفاجأة قوية بشأن تأهل توتنهام لنصف نهائي أبطال أوروبا
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
ليفربول يعبر بورتو برباعية ويضرب موعدا مع برشلونة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
توتنهام يحول حلم جوارديولا لكابوس في ملحمة كروية فريدة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تأهل ليفربول وتوتنهام هوتسبير لنصف نهائي دوري الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
سهم سامسونغ يهبط 3.1% بسبب الشكاوى من شاشة غالاكسي فولد
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
بعد إقصائه من دوري الأبطال.. “يوفنتوس” يخسر 400 مليون يورو من قيمته السوقية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ارتفاع صافي أرباح NetFlix بنحو 19% في الربع الأول من 2019
منذ يومين
أضف تعليق
السلع المستعملة.. تجارة تنتعش بقوة عالمياً
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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