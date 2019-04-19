الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تشارك في ‬استفتاء‭ “‬التعديلات‭ ‬الدستورية”

انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬قليل‭ ‬وفي‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬‮9 ‬صباحا‭ ‬عمليةاستفتاء‭ ‬الناخبين‭ ‬المصريين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬اقرها‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭.‬

وبدأ‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬التوافد‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬لدى‭ ‬الكويت؛‭ ‬للادلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬فى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

وحرص‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬السفير‭ ‬المصر‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬طارق‭ ‬القوني‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة؛‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعملية‭ ‬التصويت،‭ ‬وضمان‭ ‬سيرها‭ ‬وفقا‭ ‬لخطة‭ ‬العمل‭ ‬الموضوعة؛‭ ‬حيث‭ ‬تفقد‭ ‬الخيمة‭ ‬المكيفة‭ ‬الهواء،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تشييدها‭ ‬أمام‭ ‬السور‭ ‬الملاصق‭ ‬لمقر‭ ‬السفارة،‭ ‬لاستيعاب‭ ‬حركة‭ ‬دخول‭ ‬وخروج‭ ‬الناخبين،‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬وكذلك‭ ‬المقر‭ ‬الانتخابي‭ ‬الموجود‭ ‬داخل‭ ‬السفارة‭.‬

كما‭ ‬حرص‭ ‬القوني‭ ‬على‭ ‬تفقد‭ ‬المسارات‭ ‬المخصصة‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬والنساء،‭ ‬وذوى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬توفيرها،‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬الناخبين‭ ‬بالادلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬