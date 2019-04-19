الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تشارك في ‬استفتاء‭ “‬التعديلات‭ ‬الدستورية”

انطلقت منذ قليل وفي تمام الساعة 9 صباحا عمليةاستفتاء الناخبين المصريين المقيمين في الكويت ومختلف دول العالم على التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان المصري قبل ايام.
وبدأ الناخبون في التوافد على مقر السفارة المصرية لدى الكويت؛ للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ابتداء من اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وحرص رئيس لجنة الاستفتاء السفير المصر لدى الكويت طارق القوني على التواجد مبكرا في مقر السفارة؛ للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت، وضمان سيرها وفقا لخطة العمل الموضوعة؛ حيث تفقد الخيمة المكيفة الهواء، والتي تم تشييدها أمام السور الملاصق لمقر السفارة، لاستيعاب حركة دخول وخروج الناخبين، وحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك المقر الانتخابي الموجود داخل السفارة.
كما حرص القوني على تفقد المسارات المخصصة لكبار السن، والنساء، وذوى الاحتياجات الخاصة، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي حرصت السفارة على توفيرها، لضمان قيام الناخبين بالادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
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