رئيس البرلمان العراقي: العلاقات مع الكويت “مهمة وحيوية”

وصف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت علاقات بلاده مع الكويت بأنها “مهمة وحيوية”.

وقال الحلبوسي في كلمة أمام مؤتمر برلمانات الجوار العراقي ان العلاقات العراقية الكويتية “مهمة وحيوية” وهناك تفاهمات “واسعة” واتفاقات اقتصادية “في مرحلة الاعداد والتهيئة”.

واضاف ان “كل ذلك يأتي بعد ان كانت الكويت منطلقا لمؤتمر اعادة إعمار العراق الذي تتطلع بغداد لإنجاز مخرجاته”.

واكد ان العراق “لم يعد قلقا” تجاه ‏فكرة المحاور والانحياز بل انه اليوم بصدد بناء شراكات استراتيجية واعدة مع جميع دول الجوار “دون حرج من طرف او محاباة لآخر”.

وبين ‏انه في الوقت الذي يوقع العراق حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع ايران فإنه يوقع مذكرات اخرى في ‏المملكة العربية السعودية وعلى اعلى المستويات كما ان العلاقات العراقية – التركية اليوم “في افضل حالاتها المتميزة” ولدى بغداد خطط اقتصادية واعدة مع انقرة سيتم الشروع بها قريبا.

كما كشف رئيس مجلس النواب العراقي عن انفتاح واضح لبلاده على سوريا واستعدادها لفتح المعبر التجاري معها بعد ان وقعت “اهم الاتفاقيات” مع الاردن.

وكانت أعمال مؤتمر قمة برلمانات دول جوار العراق انطلقت في وقت سابق اليوم بمشاركة رؤساء وممثلي سبعة برلمانات دول هي الكويت والسعودية وسوريا والاردن وتركيا وإيران إضافة إلى العراق المضيف.