سمو الأمير يهنئ الدكتور وضاح الرفاعي أول طبيب كويتي ينال زمالة مؤسسة الجراحة الأمريكية ASA

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى الدكتور وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي الرئيس الإقليمي لجراحة الأورام وكرسي – جون ديلون – لدراسة جراحة الأورام في مستشفى (ميد ستار جورج تاون) الجامعي – واشنطن أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نيله زمالة “مؤسسة الجراحة الأمريكية ASA” كأول طبيب كويتي يحصل على زمالة هذه المؤسسة الطبية العريقة معربا سموه رعاه الله عن اعتزازه بتحقيق أحد أبناء الوطن هذا الإنجاز المتميز ومشيدا بمسيرته العلمية الحافلة بالعطاء العلمي المتجسد في إسهاماته وبحوثه القيمة التي أثرت المجال الطبي وحظيت بتقدير كبير من قبل العديد من المؤسسات الطبية المتخصصة متمنيا سموه حفظه الله له دوام التوفيق في مسيرته المهنية والنجاح لمواصلة عطائه المشهود في المجال الطبي ورفع راية الوطن العزيز في المحافل الطبية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى الدكتور وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي الرئيس الإقليمي لجراحة الأورام وكرسي – جون ديلون – لدراسة جراحة الأورام في مستشفى (ميد ستار جورج تاون) الجامعي – واشنطن ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة نيله زمالة مؤسسة الجراحة الأمريكية ASA كأول طبيب كويتي يحصل على زمالة هذه المؤسسة الطبية العريقة متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برسالة تهنئة مماثلة.