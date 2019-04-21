وزارة الخارجية الكويتية تعلن توليها ملف قضية الأسرى والمفقودين

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية توليها اختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين ومتابعتها لملف قضية الأسرى والمفقودين وذلك بناء على المرسوم رقم (329 لسنة 2018) الذي ينهي عمل هذه اللجنة.

وأكدت (الخارجية) في بيان صحفي اليوم الأحد حرصها على استمرار تقديم الخدمات لذوي الأسرى والمفقودين داعية إياهم لتحديث بيانات الاتصال بهم وذلك من خلال المراجعة الشخصية للوزارة على العنوان التالي:

وزارة الخارجية – الشؤون القنصلية الشويخ – شارع الجهراء بجانب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت إلى أن ساعات المراجعة تكون من 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية:

(22225726) (22225736). (النهاية) أ م ح