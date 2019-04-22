الدلال والشاهين والدمخي والطبطبائي والفضل يتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما يثار بشأن ⁧‫#تزوير_الجناسي‬⁩

تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وأحمد الفضل وعادل الدمخي وعمر الطبطبائي، اليوم الإثنين، بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما يثار بشأن تزوير الجنسية.

وذكروا أن هذا الطلب قُدم نظرا لما أثير بشأن وجود تزوير كبير في وثائق الجنسية الكويتية وأخذ البعض الجنسية الكويتية دون وجه حق ومنحها من الجهات الحكومية المختلفة على نحو مخالف للقانون، ونظرا لخطورة ما سبق فإننا نتقدم وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية من مجلس الأمه بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من ثلاثة نواب يختارهم المجلس في جلسته القادمة كما ندعم أية مقترحات نيابية سابقة في هذا الشأن.