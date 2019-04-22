الرئيس الأمريكي يعلن وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين وقف الاعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول من شراء النفط الايراني مطلع الشهر المقبل وذلك في نطاق العقوبات الامريكية المفروضة على ايران.

وقال البيت الابيض في بيان ان الهدف من هذه الخطوة هو “وقف صادرات النفط الخام الايرانية وحرمان النظام من مصدر دخله الاساسي”.

وبهذا الاعلان تنهي واشنطن الاعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء النفط الايراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان.

واضاف البيان ان “الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات من أكبر منتجي الطاقة في العالم الى جانب اصدقائنا وحلفائنا ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية من احتياجاتها”. واوضح انه “تم الاتفاق على اتخاذ اجراءات في الوقت المناسب لضمان ان تتم تلبية الطلب العالمي مع ازالة كل النفط الايراني من السوق”.

واكد في السياق ذاته ان الادارة الامريكية وحلفاءها “مصممون على مواصلة وتوسعة الحد الاقصى لحملة الضغط الاقتصادي ضد إيران لانهاء نشاطها المزعزع للاستقرار الذي يهدد الولايات المتحدة وشركائها وحلفاهنا والامن في الشرق الأوسط”.

واعتبر البيان ان قرار وقف الاعفاءات يأتي في اعقاب تصنيف الرئيس الامريكي الحرس الثوري الايراني ك “منظمة ارهابية اجنبية مما يدل على التزام واشنطن “بتعطيل شبكة ايران الارهابية وتغيير سلوك نظامها”.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن الإدارة الامريكية سرعت الضغوط على النظام الايراني بما يتوافق ويلبي اهداف الامن القومي الامريكي ويحافظ على الاستقرار في اسواق النفط العالمية.

وأضاف “أجرينا مناقشات مكثفة ومثمرة مع السعودية والإمارات وغيرها من الدول المنتجة الرئيسية لضمان إمدادات كافية” معتبرا ان حملة الضغط الامريكية على ايران حققت نتائجها بهذا الاعلان.

واكد ان الولايات المتحدة ستستمر في ممارسة أكبر قدر من الضغط على النظام الإيراني “حتى يغير قادته سلوكهم المدمر ويحترم حقوق الشعب الإيراني ويعود إلى مائدة المفاوضات”.

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي مع طهران في مايو العام الماضي واعادت فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار.