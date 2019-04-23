انطلاق معرض الذهب العالمي ال17 في الكويت بمشاركة دولية واسعة

انطلقت فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي ال 17 مساء اليوم الاثنين وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض في مشرف وسط مشاركة دولية واسعة ويستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحفي أنه تشارك في المعرض نخبة من شركات الذهب والمجوهرات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة وممثلي ووكلاء الماركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة بواقع 192 جهة محلية وإقليمية ودولية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار قوله إن (معرض الكويت الدولي) دأبت على تنظيم هذا المعرض المتخصص بشكل دوري تخطى العقد ونصف العقد من العمل في حين تم استكمال كل حجوزات المعرض بنسبة 100 في المئة.

وتوقع النصار أن يجذب المعرض الآلاف من الزوار من محبي اقتناء الحلي والذهب بأنواعها ومشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من تلك المجوهرات.

ونوه بدور الإدارة العامة للجمارك ومبادرتها بتحويل الصالتين رقمي 5 و 6 إلى مستودع جمركي تحت إشرافها كليا طوال فترة إقامة المعرض مثمنا أيضا دور الجمارك في تخليص إجراءات التجار الأجانب وفتح الملفات لهم لمزاولة تجارتهم في المعرض الذي يمتد على مساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع.

وأثنى على الدور الرقابي لإدارة المعادن الثمينة التي تتلخص مهامها في فحص الأحجار والمجوهرات ذات القيمة خلال مختبراتها لفحص جودتها ونقاوتها ومطابقاتها للمواصفات.

يذكر أن معرض الكويت للذهب والمجوهرات العالمي يعتبر أكبر تجمع متخصص لبيع وتسويق وترويج صناعة الذهب والمجوهرات إقليميا ودوليا ويحظى هذا العام بمشاركات من 17 دولة ممثلة بشركات وتجار ومتخصصين عالميين من صاغة ومهنيين وكبار المصممين.