العربي يفوز على الكويت (3 – 0) في ختام الجولة الثامنة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره الكويت بنتيجة (3 – 0) في ختام مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

وبدأ العربي المباراة التي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام بقوة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق سلطان العنزي عبر ضربة رأسية واستمر في السيطرة على مجريات الشوط الأول حتى أضاف الهدف الثاني عن طريق مامادو ثيام في الدقيقة الـ36 بعد انفراده بحارس المرمى.

وفي الشوط الثاني أعاد الكويت ترتيب أوراقه للعودة إلى اللقاء بعد شنه هجمات عدة لكنه واجه دفاعا محكما من قبل العربي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة حتى ترجم إحداها إلى هدف ثالث عبر لاعبه ايوالا في الدقيقة الـ68 ليحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى النقطة الـ17 ليتساوى مع الكويت المتقدم بفارق الأهداف.

وقد أسفرت نتائج مواجهات الجولة عن فوز فرق النصر وكاظمة والشباب والعربي على الجهراء والفحيحيل وخيطان والكويت على التوالي فيما تعادل القادسية أمام السالمية.

ويحل القادسية في المركز الثالث بـ16 نقطة يليه النصر رابعا بـ13 نقطة ثم السالمية خامسا بـ13 نقطة ويأتي كاظمة في المركز السادس بـ13 نقطة والشباب سابعا 11 نقطة والفحيحيل ثامنا بـ5 نقاط وخيطان تاسعا بـ5 نقاط والجهراء في المركز الأخير بنقطة وحيدة.