تأهل منتخب الكويت للكريكت إلى التصفيات الآسيوية الثانية المؤهلة لبطولة كأس العالم للعبة التي ستستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل إثر فوزه اليوم الخميس على نظيره السعودي بنتيجة 174 ركضة مقابل 173 ضمن التصفيات الآسيوية الأولى.

وحقق المنتخب الكويتي بذلك الفوز الخامس له ضمن التصفيات الأولى التي أقيمت على ملاعب المدينة الآسيوية في الدوحة منذ ال28 من الشهر الماضي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

وحقق المنتخب الكويتي خلال هذه التصفيات فوزين متتاليين على منتخبي قطر والمالديف ثم خسر أمام المنتخب السعودي قبل أن يعود ويحقق ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات قطر والمالديف والسعودية ليحتل بذلك المركز الأول ويتأهل للتصفيات الثانية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مدير المنتخب محمود عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن المنتخب الكويتي استطاع تحقيق الفوز على نظيره السعودي بعد تقديمه مجهودا كبيرا في شوطي المباراة خاصة أنه خسر أمامه في إطار هذه التصفيات.

وأضاف عبدالله أن المنتخب الكويتي تأهل بذلك إلى التصفيات المقبلة التي ستستضيفها نيبال في نوفمبر المقبل مؤكدا أن اللاعبين عاقدو العزم على تحقيق نتيجة إيجابية فيها.

ووصف مراقبون المباراة التي لعبها المنتخب الكويتي مع نظيره السعودي اليوم بأنها كانت بمثابة “النهائي” إذ إن الفائز منهما يتأهل إلى التصفيات المقبلة في نيبال.

وأقيمت التصفيات الأولى بنظام الدوري حيث لعب كل منتخب مباراتين مع الفرق الأخرى المشاركة أي أن كل فريق لعب ستة مباريات والفائز يتحصل على نقطتين والفريق الذي يجمع أكثر عدد من النقاط يتأهل للمرحلة الثانية وهو ما حققه المنتخب الكويتي بجمع 10 نقاط من خمسة انتصارات.