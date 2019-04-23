“تعاونية كيفان” أنهت انتخاباتها بفوز 9 مرشحين

انتهت جمعية كيفان التعاونية من انتخابات مجلس ادارتها بفوز 9 مرشحين من بين 17 مرشحاً خاضوا الانتخابات، مساء أمس الاثنين. وكشف مصدر مسؤول انه «سيتم خلال 24 من اعلان النتيجة الدعوة لتشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة واللجان الرئيسية المتبثقة من المجلس».

وفاز كل من ماجد عبد الله طامي المطيري بـ 271 صوتاً، وناصر سعدون ناصر السبيعي بـ 225 صوتاً، و مشاري محمود يعقوب خاجه بـ 215 صوتاً، وصالح عبد الله صالح الغيث بـ 172صوتاً، ويوسف جمعة يوسف العيدان بـ 161 صوتاً، وفهد حامد عبد الوهاب بقماز بـ 139 صوتاً، ومحمد عيسى محمد السعيد بـ 131 صوتاً، وبدر هلال زايد العتيبي بـ 130 صوتاً، ويوسف احمد ابراهيم المسلم بـ 129 صوتاً. وحصل احمد طالب احمد الملا على 106 اصوات، وصالح علي صالح الخميري 96 صوتاً، وجمال علي محمد صبحان 80 صوتاً، وجمال صالح ابراهيم الاسماعيل 71 صوتاً، وبراك عبد السلام ياقوت الياقوت 70 صوتاً، ومبارك محمود عبد الرحمن المغربي 64 صوتاً، وعبد الله دعيج خليفة العجيل 40 صوتاً، وهشام سعواد الرباح 30 صوتاً.